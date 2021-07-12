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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Сегодня в Токио открывается Летняя Олимпиада

23 июля в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр.

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Церемония пройдет на Национальном стадионе и начнется в 14:00 мск.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021 из-за пандемии коронавируса. Больщая часть соревнований пройдут без зрителей при пустых трибунах.

В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Россияне выступит на соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн на церемониях награждения заменит музыка Чайковского.

Завершатся Олимпийские игры 8 августа.

Спорт Mail.ru запустил спецпроект, посвященный Олимпиаде в Токио, где вы можете следить за ходом Игр.

Ознакомиться с полным расписанием Олимпиады вы можете здесь.

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