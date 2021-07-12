Сегодня в Токио открывается Летняя Олимпиада
23 июля в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр.
23 июля в Токио пройдет церемония открытия Олимпийских игр.
Церемония пройдет на Национальном стадионе и начнется в 14:00 мск.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021
В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Россияне выступит на соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн на церемониях награждения заменит музыка Чайковского.
Завершатся Олимпийские игры 8 августа.
Спорт Mail.ru запустил спецпроект, посвященный Олимпиаде в Токио, где вы можете следить за ходом Игр.
Ознакомиться с полным расписанием Олимпиады вы можете здесь.