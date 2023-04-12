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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Число зрителей на церемонии открытия Олимпиады в Париже могут сократить

Зрителей может стать меньше.

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Источник: РИА "Новости"

На церемонии открытия Олимпийский игр 2024 в Париже могут сократить число зрителей.

Ранее сообщалось, что церемонию посетят 600 тысяч человек. Но министр спорта Франции заявила, что из-за мер безопасности количество зрителей могут уменьшить.

«Это уточняется», — заявила министр Амели Удеа-Кастера в интервью на радиостанции Franceinfo в ответ на вопрос, действительно ли оргкомитет Олимпийских игр планирует разместить 600 тысяч зрителей на церемонии открытия.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года и продлятся до 11 августа 2024 года.

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