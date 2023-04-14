Международный паралимпийский комитет решит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов самостоятельно

В сентябре будет рассмотрен вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на Паралимпийские игры.

Международный паралимпийский комитет (IPC) хочет придерживаться рекомендации МОК. Решение об участии спортсменов в Паралимпийских играх 2024 в Париже будет принято на основе голосования национальных комитетов на Генеральной ассамблее в сентябре, сказал президент IPC Эндрю Парсонс Kyodo News.

Парсонс сказал, что существует вероятность, что спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в Олимпийских играх, но при этом будут отстранены от Паралимпийских игр.