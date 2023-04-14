Международный паралимпийский комитет решит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов самостоятельно
IPC рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в сентябре.
IPC рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в сентябре.
В сентябре будет рассмотрен вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на Паралимпийские игры.
Международный паралимпийский комитет (IPC) хочет придерживаться рекомендации МОК. Решение об участии спортсменов в Паралимпийских играх 2024 в Париже будет принято на основе голосования национальных комитетов на Генеральной ассамблее в сентябре, сказал президент IPC Эндрю Парсонс Kyodo News.
Парсонс сказал, что существует вероятность, что спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в Олимпийских играх, но при этом будут отстранены от Паралимпийских игр.
«Это возможно, потому что мы две разные автономные организации», — сказал Парсонс.