Поздняков требует жесткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался об отказе некоторых западных стран от участия в соревнованиях, где будут выступать российские спортсмены. МОК сообщил требования, необходимые для участия россиян в международных турнирах. Но некоторые страны запада заявили об отказе участия в соревнованиях с россиянами.