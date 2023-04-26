Поздняков требует жесткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран
Президент ОКР требует от МОК жесткой реакции.
Президент ОКР требует от МОК жесткой реакции.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался об отказе некоторых западных стран от участия в соревнованиях, где будут выступать российские спортсмены. МОК сообщил требования, необходимые для участия россиян в международных турнирах. Но некоторые страны запада заявили об отказе участия в соревнованиях с россиянами.
«Мы считаем это нарушением Олимпийской хартии, мы требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое, грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК. Мы надеемся на самую острую реакцию МОК», — приводит слова Позднякова РИА Новости Спорт.