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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Поздняков требует жесткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран

Президент ОКР требует от МОК жесткой реакции.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался об отказе некоторых западных стран от участия в соревнованиях, где будут выступать российские спортсмены. МОК сообщил требования, необходимые для участия россиян в международных турнирах. Но некоторые страны запада заявили об отказе участия в соревнованиях с россиянами.

«Мы считаем это нарушением Олимпийской хартии, мы требуем, чтобы МОК жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое, грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК. Мы надеемся на самую острую реакцию МОК», — приводит слова Позднякова РИА Новости Спорт.

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