Под залог в 1,5 миллиона долларов выпустили арестованного по делу о взятке оргкомитету ОИ

Токийский окружной суд принял решение отпустить под залог в размере около 1,5 миллионов долларов бывшего главу одного из крупнейших издательств Японии «Kadokawa» Цугухико Кадокаву, который был арестован по делу о даче взятки экс-члену оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси. Кадокава провел в заключении 7 месяцев, сообщает Kyodo News.

Сотрудники прокуратуры намерены обжаловать решение суда. При этом бывший глава издательства продолжает отрицать свою вину.

Харуюки Такахаси подозревается в получении взяток от нескольких крупных компаний на сумму около 1,5 миллионов долларов. Следствие утверждает, что за взятки он обеспечивал сообщникам выгодные условия во время отбора спонсоров для Олимпиады и рекламные контракты.

В августе 2022 года Такахаси был арестован по запросу прокуратуры Токио, однако в декабре его отпустили под залог в связи с ухудшением состояния здоровья.