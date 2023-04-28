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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Комиссия спортсменов ОКР призвала снять все ограничения с россиян

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с официальным заявлением, в котором раскритиковала позицию Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских и белорусских атлетов в международных турнирах. Об этом сообщает официальный сайт ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

Представители комиссии изложили свою позицию по критериям допуска россиян к международным соревнованиям, а также направили этот документ в МОК и национальные олимпийские комитеты других стран. Комиссия считает, что атлеты из России и Беларуси должны быть допущены до соревнований только на основе равноправия со всеми остальными участниками и без каких-либо ограничений.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих пост-советских государствах. Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.

Лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах, равно как и санкции за наличие договора со спортивным обществом, дающего по законам своей страны трудовые гарантии, — это грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве.

Большинство наших спортсменов задают один и тот же вопрос: “Мы соблюдаем принципы Олимпийской хартии, которая предусматривает единые права для всех участников олимпийского движения. Тогда на каком основании принимаются выборочные решения, согласно которым спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, сначала отстраняют от соревнований больше, чем на год, а затем выставляют им заведомо неприемлемые условия для возвращения на международные старты? Или всё это имеет какую-то определенную цель?”

На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что (1) его гражданские права будут соблюдаться должным образом, (2) а все решения приниматься в строгом соответствии с законом и Олимпийской хартией — без исключений», — сказано в заявлении комиссии.

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