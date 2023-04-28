Сборная России завоевала три золотых медали в шестой день Боливарианских игр

Две золотые медали России принесли каратисты: Данила Михайличенко в весовой категории до 67 кг и Анна Родина в весовой категории до 61 кг. Еще две медали завоевали тяжелоатлеты: золото взяла Кристина Новицкая в весовой категории до 55 кг, серебро в весовой категории до 73 кг осталось за Геворгом Сербояном.

Всего на счету сборной России 23 медали: 13 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, уступая спортсменам из Венесуэлы и Кубы.

Россия впервые принимает участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки в качестве гостя. Об этом стало известно в октябре 2021 года — до начала специальной военной операции на Украине и отстранения российских спортсменов от международных турниров. Российским спортсменам позволено выступать на Играх под национальным флагом.

В Боливарианский альянс входят 10 государств: Антигуа и Барбуда, Боливия, Куба, Доминика, Гренада, Никарагу, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсет и Гренадины и Венесуэла.