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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России завоевала три золотых медали в шестой день Боливарианских игр

Российские спортсмены завоевали четыре медали в шестой соревновательный день на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые проходят в Венесуэле.

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Две золотые медали России принесли каратисты: Данила Михайличенко в весовой категории до 67 кг и Анна Родина в весовой категории до 61 кг. Еще две медали завоевали тяжелоатлеты: золото взяла Кристина Новицкая в весовой категории до 55 кг, серебро в весовой категории до 73 кг осталось за Геворгом Сербояном.

Всего на счету сборной России 23 медали: 13 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, уступая спортсменам из Венесуэлы и Кубы.

Россия впервые принимает участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки в качестве гостя. Об этом стало известно в октябре 2021 года — до начала специальной военной операции на Украине и отстранения российских спортсменов от международных турниров. Российским спортсменам позволено выступать на Играх под национальным флагом.

В Боливарианский альянс входят 10 государств: Антигуа и Барбуда, Боливия, Куба, Доминика, Гренада, Никарагу, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсет и Гренадины и Венесуэла.

Всего на Играх принимает участие более 3500 спортсменов. Сборную России представляют 48 спортсменов. Игры завершатся 29 апреля.

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