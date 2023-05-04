Более 300 тысяч заявок принято от желающих стать волонтерами на ОИ 2024
Организационный комитет Олимпиады 2024 в Париже получил более 300 тысяч заявок от претендентов на то, чтобы стать волонтерами, сообщает Le Monde.
Организационный комитет Олимпиады 2024 в Париже получил более 300 тысяч заявок от претендентов на то, чтобы стать волонтерами, сообщает Le Monde.
Прием заявок открылся шесть недель назад и завершается сегодня. Теперь организаторам нужно будет выбрать 45 тысяч добровольцев, 30 тысяч будут помогать на Олимпийских играх, а 15 тысяч — на Паралимпийских.
По данным издания, 55% кандидатов — женщины, при этом около трети желающих молодые люди в возрасте до 25 лет. Среди подавших заявки также есть те, кто участвовал в организации предыдущих Зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле.
Более 3 тысяч из зарегистрировавшихся для участия в отборе — это люди с ограниченными возможностями. Каждый второй кандидат хотел бы помогать в организации и Олимпийских, и Паралимпийских игр.