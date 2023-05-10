Первый в истории Ботсваны олимпийский призер хочет продать свою медаль

На прошлой неделе 29-летний ботсванец был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен модулятор метаболизма GW1516. Таким образом, легкоатлет лишился потенциальных призовых, которые были главной составляющей его дохода.

«В настоящее время моя единственная инвестиция или пенсия — это серебряная медаль Олимпиады. Я общаюсь с различными заинтересованными сторонами, в том числе с финансовыми консультантами, о том, как это может помочь мне и моей семье. Я встретился с компанией, которая хочет купить медаль за 4,5 млн ботсванских пул (около 340 тыс. долларов — прим. ред.), но с выходом документального фильма на Netflix ее стоимость может вырасти до пяти миллионов. Чрезвычайно трудно выжить как спортсмену в Ботсване, где нам не дают пенсию или какие‑либо единовременные страховые выплаты», — сказал Амос.

Также Амос принес публичные извинения за дисквалификацию, отметив, что решение о его отстранении «позорит нацию».

«Я хотел бы извиниться перед моей любимой страной, ее гражданами, коллегами‑спортсменами и спортивными организациями страны. Однако считаю, что если бы у меня была поддержка со стороны наших спортивных организаций, исход был бы другим», — сказал легкоатлет.

В 2012 году 18-летний Амос принес Ботсване первую в истории олимпийскую медаль, уступив в забеге на 800 метров лишь мировому рекордсмену, кенийцу Дэвиду Рудише. Тем не менее, Амос в этом забеге установил мировой рекорд среди юниоров, который до сих пор не побит.