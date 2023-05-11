В олимпийское меню в Париже войдут более 500 блюд

Отмечается, что блюда будут разработаны с учетом особых диет, пищевых привычек и религиозных убеждений. В блюдах будут использоваться органические продукты, а треть предлагаемых продуктов питания будет растительной. Также в Олимпийской деревне будет открыта булочная с традиционными французскими багетами, круассанами и другой выпечкой, при этом спортсменам не будут предлагать алкогольные напитки.

Вместимость олимпийской столовой составит 3 500 человек. Ежедневно планируется приготавливать около 40 000 блюд, которые можно будет употреблять как в столовой, так и брать на вынос.