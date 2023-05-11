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10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В олимпийское меню в Париже войдут более 500 блюд

Более 500 блюд будут представлены в меню столовой в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Источник: AP 2022

Отмечается, что блюда будут разработаны с учетом особых диет, пищевых привычек и религиозных убеждений. В блюдах будут использоваться органические продукты, а треть предлагаемых продуктов питания будет растительной. Также в Олимпийской деревне будет открыта булочная с традиционными французскими багетами, круассанами и другой выпечкой, при этом спортсменам не будут предлагать алкогольные напитки.

Вместимость олимпийской столовой составит 3 500 человек. Ежедневно планируется приготавливать около 40 000 блюд, которые можно будет употреблять как в столовой, так и брать на вынос.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Статус участия спортсменов из России пока не ясен — решение будет принято не ранее 26 июля 2023 года.

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