В олимпийское меню в Париже войдут более 500 блюд
Более 500 блюд будут представлены в меню столовой в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Более 500 блюд будут представлены в меню столовой в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Отмечается, что блюда будут разработаны с учетом особых диет, пищевых привычек и религиозных убеждений. В блюдах будут использоваться органические продукты, а треть предлагаемых продуктов питания будет растительной. Также в Олимпийской деревне будет открыта булочная с традиционными французскими багетами, круассанами и другой выпечкой, при этом спортсменам не будут предлагать алкогольные напитки.
Вместимость олимпийской столовой составит 3 500 человек. Ежедневно планируется приготавливать около 40 000 блюд, которые можно будет употреблять как в столовой, так и брать на вынос.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Статус участия спортсменов из России пока не ясен — решение будет принято не ранее 26 июля 2023 года.