Суд отменил отстранение Паралимпийского комитета России

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в сообщении.

В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе недопуска к международным соревнованиям.

Вопрос с приостановкой членства ПКР будет возвращен на рассмотрение генеральной ассамблеи МПК, которая пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.