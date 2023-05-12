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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в сообщении.

В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе недопуска к международным соревнованиям.

Вопрос с приостановкой членства ПКР будет возвращен на рассмотрение генеральной ассамблеи МПК, которая пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.

В ноябре 2022 года на заседании генеральной ассамблеи МПК объявили об отстранении Паралимпийских комитетов России и Беларуси из‑за «невозможности выполнять обязательства в соответствии с уставом МПК».

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