Суд отменил отстранение Паралимпийского комитета России

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — говорится в сообщении.
В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе недопуска к международным соревнованиям.
Вопрос с приостановкой членства ПКР будет возвращен на рассмотрение генеральной ассамблеи МПК, которая пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.
В ноябре 2022 года на заседании генеральной ассамблеи МПК объявили об отстранении Паралимпийских комитетов России и Беларуси из‑за «невозможности выполнять обязательства в соответствии с уставом МПК».