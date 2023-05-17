Путин поручил представить предложения по проведению Игр БРИКС в России

«Правительству Российской Федерации: <…> представить предложения об организации и проведении в 2024 году в Российской Федерации спортивных игр БРИКС», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

БРИКС — межгосударственное объединение, состоящее из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Ранее министр спорта России Олег Матыцин выступил с идеей проведения спортивных игр БРИКС на территории России на совещании Владимира Путина с правительством РФ.

«Ситуация сегодня подтверждает важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС и БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в нашей стране, считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения формата БРИКС по количеству стран», — сказал Матыцин.