Во Франции одобрили использование ИИ для безопасности на Олимпиаде

Законопроект об «Об Олимпийских играх» был принят несмотря на активное противодействие правозащитников. Одна из статей документа допускает применение алгоритмического анализа данных систем видеонаблюдения, в том числе изображения со стационарных камер и камер, установленных на БПЛА. Под его действие подпадают камеры, установленные в местах проведения мероприятий, их окрестностях, на летательных аппаратах, а также на транспорте, включая общественный.

«Я приветствую решение Конституционного совета, который только что утвердил законопроект об Олимпийских играх 2024 года, в том числе об алгоритмической обработке изображений видеонаблюдения, на экспериментальной основе с соблюдением установленных гарантий. Обеспечение безопасности этого беспрецедентного события является нашим приоритетом», — сказал Дарманен.