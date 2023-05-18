Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Венгрия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Чехия
Словения
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Дания
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швейцария
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
19.05
Каролина
Флорида
Все события
13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции одобрили использование ИИ для безопасности на Олимпиаде

Конституционный совет Франции в среду одобрил применение алгоритмов искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Наверх
Источник: AP 2022

Законопроект об «Об Олимпийских играх» был принят несмотря на активное противодействие правозащитников. Одна из статей документа допускает применение алгоритмического анализа данных систем видеонаблюдения, в том числе изображения со стационарных камер и камер, установленных на БПЛА. Под его действие подпадают камеры, установленные в местах проведения мероприятий, их окрестностях, на летательных аппаратах, а также на транспорте, включая общественный.

«Я приветствую решение Конституционного совета, который только что утвердил законопроект об Олимпийских играх 2024 года, в том числе об алгоритмической обработке изображений видеонаблюдения, на экспериментальной основе с соблюдением установленных гарантий. Обеспечение безопасности этого беспрецедентного события является нашим приоритетом», — сказал Дарманен.

Соответствующие меры безопасности будут действовать до 30 июня 2025 года. Противники закона видят в нем потенциал для дальнейшего развертывания тотальной слежки и опасаются, что внедренные технологии будут использоваться и после установленного срока.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно имя нового главного тренера сборной Украины
Тренер футбольного клуба «Краснодар» вступился за болельщика
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь