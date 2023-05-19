Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Венгрия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Латвия
Словения
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Австрия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
20.05
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
ОТ
23
Все события
13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Продолжающийся успех расследования является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическим отделом. Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им WADA, и продолжают возбуждать дела по мере необходимости WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость в отношении спортсменов по всему миру», — рассказал глава WADA Витольд Банька.

Директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер отметил преодоление отметки в 200 санкционированных дел «важным рубежом».

«Впереди у нас еще много работы. “Операция LIMS” потребовала значительного оперативного сотрудничества со стороны антидопинговых организаций и других заинтересованных сторон. Успех этой операции в значительной степени обусловлен инвестициями, которые WADA и антидопинговое сообщество вложили в расследования, и демонстрирует, чего можно достичь посредством эффективного сотрудничества», — сказал Юнгер.

WADA получило базу данных московской лаборатории в 2019 году. Россия выразила несогласием с этим, впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по санкциям в отношении российского спорта, действие которых закончилось в конце прошлого года.

На данный момент против российских спортсменов открыто еще 182 допинговых дела, которые находятся под расследованием WADA.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны планы «Реала» по обновлению состава этим летом
Футболист Тарасов о «Локомотиве»: Первое что они должны сделать —...
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь