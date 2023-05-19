WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории

«Продолжающийся успех расследования является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическим отделом. Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им WADA, и продолжают возбуждать дела по мере необходимости WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость в отношении спортсменов по всему миру», — рассказал глава WADA Витольд Банька.

Директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер отметил преодоление отметки в 200 санкционированных дел «важным рубежом».

«Впереди у нас еще много работы. “Операция LIMS” потребовала значительного оперативного сотрудничества со стороны антидопинговых организаций и других заинтересованных сторон. Успех этой операции в значительной степени обусловлен инвестициями, которые WADA и антидопинговое сообщество вложили в расследования, и демонстрирует, чего можно достичь посредством эффективного сотрудничества», — сказал Юнгер.

WADA получило базу данных московской лаборатории в 2019 году. Россия выразила несогласием с этим, впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по санкциям в отношении российского спорта, действие которых закончилось в конце прошлого года.