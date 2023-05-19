Лидеры G7 не нацелены допускать спортсменов из России к стартам как представителей страны

«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт. Мы полностью уважаем автономию спортивных организаций, но в то же время мы нацелены на честные спортивные соревнования, а также на обеспечение того, чтобы российские и белорусские атлеты никоим образом не появились на них в качестве представителей своих стран».