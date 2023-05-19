Лидеры G7 не нацелены допускать спортсменов из России к стартам как представителей страны
Лидеры G7 уважают автономию спортивных организаций, но нацелены на то, чтобы не допускать россиян.
Лидеры G7 уважают автономию спортивных организаций, но нацелены на то, чтобы не допускать россиян.
Лидеры стран «большой семерки» выпустили совместное заявление:
«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт. Мы полностью уважаем автономию спортивных организаций, но в то же время мы нацелены на честные спортивные соревнования, а также на обеспечение того, чтобы российские и белорусские атлеты никоим образом не появились на них в качестве представителей своих стран».
Исполком Международного олимпийского комитета, 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.