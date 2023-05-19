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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидеры G7 не нацелены допускать спортсменов из России к стартам как представителей страны

Лидеры G7 уважают автономию спортивных организаций, но нацелены на то, чтобы не допускать россиян.

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Источник: Reuters

Лидеры стран «большой семерки» выпустили совместное заявление:

«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт. Мы полностью уважаем автономию спортивных организаций, но в то же время мы нацелены на честные спортивные соревнования, а также на обеспечение того, чтобы российские и белорусские атлеты никоим образом не появились на них в качестве представителей своих стран».

Исполком Международного олимпийского комитета, 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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