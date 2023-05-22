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19:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава МОК высказался о заявлении G7 по ситуации с российскими спортсменам

Томас Бах прокомментировал заявление G7 по поводу допуска российских спортсменов.

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Источник: Reuters

Ранее лидеры G7 заявили, что они уважают независимость спортивных организаций, но в то же время нацелены на то, чтобы не допустить участия российских или белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве представителей этих стран.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в турнирах) спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», — цитирует Баха сайт МОК.

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