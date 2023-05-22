Глава МОК высказался о заявлении G7 по ситуации с российскими спортсменам
Томас Бах прокомментировал заявление G7 по поводу допуска российских спортсменов.
Томас Бах прокомментировал заявление G7 по поводу допуска российских спортсменов.
Ранее лидеры G7 заявили, что они уважают независимость спортивных организаций, но в то же время нацелены на то, чтобы не допустить участия российских или белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве представителей этих стран.
«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в турнирах) спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», — цитирует Баха сайт МОК.