Чемпионка из Литвы поддержала возвращение российских спортсменов
Чемпионка мира по велотреку Симона Крупецкайте считает, что российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования.
Чемпионка мира по велотреку Симона Крупецкайте считает, что российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования.
Чемпионка мира литовская велогонщица Симона Крупецкайте считает, что российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования, ее слова приводит LRT.
«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность выступать на соревнованиях всем, несмотря на их национальность и взгляды. Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур. Спортсмены должны регистрироваться самостоятельно, а не от имени федераций, чтобы доказать свой нейтральный статус. Я за спорт и мир во всем мире. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и работать, независимо от их национальности», — заявила Крупецкайте.
Крупецкайте завершила карьеру в 2021 году, она является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, победительницей Европейских игр, участницей пяти Олимпиад.