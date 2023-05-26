На Олимпийских играх в Париже запретят одноразовый пластик

Зрителям будет запрещено брать с собой пластиковые бутылки в места проведения соревнований. Напитки официального партнера Олимпийских игр компании Coca-Cola будут продаваться в бутылках из стекла или из переработанного пластика, которые можно будет наполнить из более чем 200 автоматов по розливу напитков, уточняется на сайте мэрии Парижа.