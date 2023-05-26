На Олимпийских играх в Париже запретят одноразовый пластик
Мэр Парижа объявила о запрете одноразового пластика во время проведения Олимпийских игр.
Мэр Парижа объявила о запрете одноразового пластика во время проведения Олимпийских игр.
В Париже планируется запретить использование одноразового пластика во время проведения Олимпийских игр 2024 года в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, заявила в пятницу мэр города Анн Идальго.
«Мы решили сделать из Олимпийских игр первое крупное событие без одноразового пластика», — сообщается в публикации на официальной странице Парижа в Twitter.