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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

На Олимпийских играх в Париже запретят одноразовый пластик

Мэр Парижа объявила о запрете одноразового пластика во время проведения Олимпийских игр.

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Источник: AP 2022

В Париже планируется запретить использование одноразового пластика во время проведения Олимпийских игр 2024 года в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, заявила в пятницу мэр города Анн Идальго.

«Мы решили сделать из Олимпийских игр первое крупное событие без одноразового пластика», — сообщается в публикации на официальной странице Парижа в Twitter.

Зрителям будет запрещено брать с собой пластиковые бутылки в места проведения соревнований. Напитки официального партнера Олимпийских игр компании Coca-Cola будут продаваться в бутылках из стекла или из переработанного пластика, которые можно будет наполнить из более чем 200 автоматов по розливу напитков, уточняется на сайте мэрии Парижа.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

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