В эстафете олимпийского огня примут участие около 10 тыс. человек

Около 10 тыс. человек примут участие в эстафете олимпийского огня, которая пройдет в 60 французских департаментах с мая по июль 2024 года. Об этом организаторы Олимпийских игр в Париже объявили 30 мая.

Впервые в эстафете смогут принять участие группы до 24 человек (включая факелоносца), например, представители спортивной федерации. Каждый факелоносец будет нести пламя в среднем около 4 минут, за которые он преодолеет порядка 200 метров. Треть участников эстафеты будет выбрана оргкомитетом «Париж-2024», остальные — спонсорами и партнерами Олимпийских игр.