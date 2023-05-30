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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В эстафете олимпийского огня примут участие около 10 тыс. человек

Огонь Олимпийских игр, как ожидается, будет доставлен в Марсель 8 мая 2024 года на борту 120-летнего трехмачтового парусника «Белем» (Le Belem), признанного во Франции историческим памятником

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Источник: AP 2022

Около 10 тыс. человек примут участие в эстафете олимпийского огня, которая пройдет в 60 французских департаментах с мая по июль 2024 года. Об этом организаторы Олимпийских игр в Париже объявили 30 мая.

Впервые в эстафете смогут принять участие группы до 24 человек (включая факелоносца), например, представители спортивной федерации. Каждый факелоносец будет нести пламя в среднем около 4 минут, за которые он преодолеет порядка 200 метров. Треть участников эстафеты будет выбрана оргкомитетом «Париж-2024», остальные спонсорами и партнерами Олимпийских игр.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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