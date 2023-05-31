В Финляндии заявили, что МОК «пророссийский до безумия»

«Я по-прежнему рассчитываю, что российские и белорусские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж. Не похоже на то, что спортивный мир стремится вернуть россиян и белорусов на международные соревнования. Международные спортивные федерации уполномочены принимать решения о допуске, но, с другой стороны, Международный олимпийский комитет поставил такие жёсткие условия в своих рекомендациях, что это снизило риск возвращения спортсменов из этих стран. Ситуация непонятная, открытая. Есть явные признаки того, что Россия сама считает условия настолько строгими, что сама откажется от участия.



В целом я вынужден признать, что МОК как организация на протяжении всей ситуации на Украине был пророссийским до безумия. Жесткие меры, которые были предприняты в отношении России и Беларуси, являются результатом давления на МОК со стороны отдельных стран, национальных комитетов, спортивных федераций и политиков. Только так удалось занять жёсткую позицию», — сказал Вапаавуори.