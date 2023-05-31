Глава WADA заявил о низком доверии к антидопинговой системе России

«РУСАДА останется не соответствующим кодексу, пока не выполнит все условия по решению CAS и пока мы не получим этому подтверждение. Мы продолжим следить за процессом. Должен сказать, что вера в антидопинговую систему остается низкой», — сказал Банька в ходе генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).