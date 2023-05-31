Глава WADA заявил о низком доверии к антидопинговой системе России
По словам руководителя, антидопинговый кодекс не внедрен в российские законы и это препятствует восстановлению полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
По словам руководителя, антидопинговый кодекс не внедрен в российские законы и это препятствует восстановлению полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька вновь заявил, что уровень доверия антидопинговой системе России остается на низком уровне.
«РУСАДА останется не соответствующим кодексу, пока не выполнит все условия по решению CAS и пока мы не получим этому подтверждение. Мы продолжим следить за процессом. Должен сказать, что вера в антидопинговую систему остается низкой», — сказал Банька в ходе генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).