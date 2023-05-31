Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Все события
15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава WADA заявил о низком доверии к антидопинговой системе России

По словам руководителя, антидопинговый кодекс не внедрен в российские законы и это препятствует восстановлению полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька вновь заявил, что уровень доверия антидопинговой системе России остается на низком уровне.

«РУСАДА останется не соответствующим кодексу, пока не выполнит все условия по решению CAS и пока мы не получим этому подтверждение. Мы продолжим следить за процессом. Должен сказать, что вера в антидопинговую систему остается низкой», — сказал Банька в ходе генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вратарь «ПСЖ» Рико остается в стабильном состоянии
«Челси» после провального сезона выставил на продажу 10 игроков
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь