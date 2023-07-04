В МОК уверены, что ОИ в Париже пройдут успешно, несмотря на беспорядки в стране

«Мы с сожалением узнали о недавних инцидентах во Франции. Мы полностью уверены в том, что оргкомитет и французские власти проведут успешные Олимпийские и Паралимпийские игры», — приводит слова представителя МОК Reuters.

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний подросток был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия, взят под стражу.

Всего с начала беспорядков во Франции было задержано около 3,5 тыс. человек. Значительное число задержанных — это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников полиции. В последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка.