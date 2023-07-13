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19:18 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК объяснил, почему Россия не получит приглашение на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет дал комментарий, по каким причинам Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси 26 июля не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

«Действующие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года и зимних Олимпийских играх — 2026. МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашения в 203 правомочных НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. При этом исключаются НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, действие которого на данный момент приостановлено», — говорится в пресс-релизе на сайте МОК.

Однако из нового заявления МОК не следует, что российские спортсмены не выступят на Олимпийских играх следующим летом.

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 МОК объяснил, почему Россия не получит приглашение на ОИ-2024
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