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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В Париже провели первую репетицию церемонии открытия Олимпийских игр

Первая техническая репетиция церемонии открытия летних Олимпийских игр прошла в Париже на реке Сене, сообщает L'Equipe.

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Источник: AFP 2023

По Сене прошли 39 лодок, которые выполняли роль 91 лодки с будущими участниками соревнований. Их сопровождали 18 катеров, из них шесть для контроля организации, три — для помощи, три для оказания первой медицинской помощи, три для наблюдения и три судна, которые отвечают за телетрансляцию.

На обеих сторонах каждого моста стояли полицейские, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить бросания зрителями различных объектов в участников парада. Всего в церемонии открытия планируют принять участие от 140 до 170 катеров. Генеральную репетицию проводить не будут, так как проведение полного парада в преддверии церемонии открытия считают нерациональным и организаторы не хотят раскрывать все сюрпризы, которые они приготовили.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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