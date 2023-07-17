В Париже провели первую репетицию церемонии открытия Олимпийских игр

По Сене прошли 39 лодок, которые выполняли роль 91 лодки с будущими участниками соревнований. Их сопровождали 18 катеров, из них шесть для контроля организации, три — для помощи, три для оказания первой медицинской помощи, три для наблюдения и три судна, которые отвечают за телетрансляцию.

На обеих сторонах каждого моста стояли полицейские, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить бросания зрителями различных объектов в участников парада. Всего в церемонии открытия планируют принять участие от 140 до 170 катеров. Генеральную репетицию проводить не будут, так как проведение полного парада в преддверии церемонии открытия считают нерациональным и организаторы не хотят раскрывать все сюрпризы, которые они приготовили.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.