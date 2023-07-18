Глава оргкомитета ОИ назвал сроки решения по допуску россиян и белорусов

«Мы будем рады приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и одобренных МОК и МПК. Есть понимание, что решение (по участию россиян в Олимпиаде) будет принято не раньше сентября. Мы узнаем больше об этом ближе к концу лета», — приводит слова Эстанге портал Inside the Games.