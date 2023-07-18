Глава оргкомитета ОИ назвал сроки решения по допуску россиян и белорусов
Решение по участию российских и белорусских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года примут не раньше сентября 2023 года, сообщил председатель оргкомитета Игр Тони Эстанге.
Решение по участию российских и белорусских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года примут не раньше сентября 2023 года, сообщил председатель оргкомитета Игр Тони Эстанге.
Эстанге отметил, что в Париже будут рады спортсменам, которые прошли квалификацию.
«Мы будем рады приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и одобренных МОК и МПК. Есть понимание, что решение (по участию россиян в Олимпиаде) будет принято не раньше сентября. Мы узнаем больше об этом ближе к концу лета», — приводит слова Эстанге портал Inside the Games.
МОК 13 июля сообщил, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашений на летние Игры в Париже 26 июля, когда их получат все ОК.