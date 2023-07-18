Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Струга
Жальгирис В
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Фарул
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Домжале
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Урарту
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
Все события
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава оргкомитета ОИ назвал сроки решения по допуску россиян и белорусов

Решение по участию российских и белорусских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года примут не раньше сентября 2023 года, сообщил председатель оргкомитета Игр Тони Эстанге.

Наверх
Источник: Reuters

Эстанге отметил, что в Париже будут рады спортсменам, которые прошли квалификацию.

«Мы будем рады приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и одобренных МОК и МПК. Есть понимание, что решение (по участию россиян в Олимпиаде) будет принято не раньше сентября. Мы узнаем больше об этом ближе к концу лета», — приводит слова Эстанге портал Inside the Games.

МОК 13 июля сообщил, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашений на летние Игры в Париже 26 июля, когда их получат все ОК.

Во время загрузки произошла ошибка.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО
Все команды Италии отказались от услуг Кокорина, но он не хочет...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь