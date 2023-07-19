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13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство российских спортсменов

Российские спортсмены, которые примут решение сменить гражданство и выступать за другую страну, потеряют очень многое. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов. Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Об этом надо говорить.

Они думают — сегодня мы уедем туда, заработаем денег, а потом обратно вернемся. Мы с уважением относимся к гражданам нашей страны. Но, если выбор сделан, он должен быть сделан навсегда. Те преференции, которые у них были, прекратят свое действие», — заявил Матыцин.

Российские спортсмены, сменившие гражданство
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Также Матыцин сказал, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении специальной военной операции, чтобы принимать участие в соревнованиях.

«Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие [в соревнованиях] не будут», — сказал министр спорта.

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