Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство российских спортсменов

«Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов. Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Об этом надо говорить.



Они думают — сегодня мы уедем туда, заработаем денег, а потом обратно вернемся. Мы с уважением относимся к гражданам нашей страны. Но, если выбор сделан, он должен быть сделан навсегда. Те преференции, которые у них были, прекратят свое действие», — заявил Матыцин.