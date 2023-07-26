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14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Бах: Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято в октябре

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году будет принято без каких-либо конкретных временных рамок. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение об участии россиян будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают эти условия. Опираясь на результат, в своё время мы примем решение, и это не произойдёт в октябре.

МОК не будет устанавливать дедлайн для проверки соблюдения условий, чтобы не получилось так, что до определенной даты все ведут себя хорошо, а после принятия решения меняют свое поведение», — сказал Бах во время общения с журналистами.

Ранее предполагалось, что решение о допуске россиян и белорусов будет принято на сессии МОК, которая пройдет в Мумбаи с 14 по 17 октября.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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