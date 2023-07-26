Бах: Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято в октябре

«Решение об участии россиян будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают эти условия. Опираясь на результат, в своё время мы примем решение, и это не произойдёт в октябре.



МОК не будет устанавливать дедлайн для проверки соблюдения условий, чтобы не получилось так, что до определенной даты все ведут себя хорошо, а после принятия решения меняют свое поведение», — сказал Бах во время общения с журналистами.