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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Участников эстафеты олимпийского огня оставят без факелов

Большинство участников эстафеты олимпийского огня Игр в Париже вопреки устоявшейся традиции не смогут купить или получить в подарок изготовленные для этого события факелы, сообщает Inside the games.

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Источник: Reuters

На 11 тысяч этапов оргкомитетом Олимпиады было выделено 2 тысячи факелов, многие из которых передадут принимающим эстафету городам, спонсорам и избранным участникам. Вместо факела участникам достанутся памятные сувениры.

Директор оргкомитета по организации торжеств Дельфин Мулен назвала две причины принятого решения. Первая связана с заботой об окружающей среде, вторая — с нехваткой денег. Бюджет Олимпиады уже вырос на 10%, он составляет €4,4 млрд, позволить себе дополнительные траты оргкомитет сейчас не может.

«МОК установил цену за факел на предыдущих Играх в размере € 750, чтобы факелоносец мог его купить, но стоимость производства факела выше этой цены, так что это не что-то дешевое, мы не говорим о чем-то, что стоит € 50», — сказала Дельфин Мулен.

Предполагается, что факелы в рамках эстафеты будут использоваться повторно около 10 раз.

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