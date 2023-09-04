Глава МОК выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпиады

В августе премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран могут бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его сообществе, стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое. У всех есть свои права, и наша позиция — уважать права спортсменов. Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб», — приводит слова Баха CNBC-TV18.