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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава МОК выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпиады

Президент МОК Томас Бах раскритиковал инициативы спортивных бойкотов, заявив, что они носят лишь символический характер и не достигают своей цели.

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Источник: AP 2023

В августе премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран могут бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его сообществе, стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое. У всех есть свои права, и наша позиция — уважать права спортсменов. Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб», — приводит слова Баха CNBC-TV18.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших ситуацию на Украине россиян и белорусов в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Томас Бах не назвал точные сроки принятия решения по допуску россиян и белорусов на Игры.

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