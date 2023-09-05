Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург
Хоккей. КХЛ
4.09
Куньлунь
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
4.09
Спартак
Северсталь
64
Хоккей. КХЛ
4.09
Динамо
Амур
31
Хоккей. КХЛ
4.09
Ак Барс
Трактор
53
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также сохранил место в одной из комиссий организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОК опубликовал обновленные составы комиссий во вторник, 5 сентября. Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК. Место в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе, сохранил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Трое россиян лишились мест в комиссиях МОК:

  • Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выбыл из состава Комиссии по олимпийской программе.
  • Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин выбыл из состава Комиссии Олимпизм 365.
  • Бывший глава Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин выбыл из состава Комиссии по доходам и партнерствам.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года, она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет в августе 2016 года.

75-летний Тарпищев является членом МОК с 1996 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийский чемпион Альберт Азарян скончался в возрасте 94 лет
Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь