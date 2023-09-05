Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также сохранил место в одной из комиссий организации.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также сохранил место в одной из комиссий организации.
МОК опубликовал обновленные составы комиссий во вторник, 5 сентября. Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК. Место в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе, сохранил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Трое россиян лишились мест в комиссиях МОК:
41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года, она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет в августе 2016 года.
75-летний Тарпищев является членом МОК с 1996 года.