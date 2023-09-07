Глава паралимпийцев России объяснил слова о приостановлении членства в МПК

«Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить, до тех пор пока исполком МПК не изменит своё мнение. Но мы всё равно будем продолжать всеми законными юридическими способами бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России», — приводит слова Рожкова «Спорт-экспресс».