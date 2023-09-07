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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава паралимпийцев России объяснил слова о приостановлении членства в МПК

Ранее Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета может быть принято решение навсегда приостановить членство ПКР в международной организации.

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Источник: РИА "Новости"

Павел Рожков прокомментировал свои слова, объяснив их эмоциями.

«Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить, до тех пор пока исполком МПК не изменит своё мнение. Но мы всё равно будем продолжать всеми законными юридическими способами бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России», — приводит слова Рожкова «Спорт-экспресс».

На генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоится в Бахрейне 27 сентября, будет рассмотрен вопрос участия российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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