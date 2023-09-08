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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

С начала года в РУСАДА выявлены 105 случаев допинговых нарушений

Представительница Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выступила с заявлением о количестве выявленных нарушений антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

«В августе 2023 года РУСАДА выявлено шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — цитирует ТАСС слова представительницы пресс-службы РУСАДА.

По данным ТАСС, всего за восемь месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 105 случаев нарушений (в августе — 6, в июле 8, в июне — 6, в мае — 21, в апреле — 16, в марте — 13, в феврале — 25, в январе 10).

За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

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