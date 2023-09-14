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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

ОКР планирует финансово компенсировать спортсменам сборной пропуск соревнований

Олимпийский комитет России намерен финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований. Об этом на расширенном заседании коллегии ОКР рассказал президент организации Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

Поздняков отметил, что организация готова восполнить финансовые потери, которые возникают у спортсменов.

«ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов. Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России — тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться и лишен возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях. Либо тем, кто по моральным соображениям не хочет подписывать документы и не участвует в подобных мероприятиях», — приводит слова Позднякова ТАСС.

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