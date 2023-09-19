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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Матыцин назвал количество россиян, которые могут выступить на ОИ-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на данный момент в случае допуска к соревнованиям 108 российских спортсменов смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Прогнозы не изменились, цифры были исходя из участия в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре — 108 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону», — сказал Матыцин.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио приняли участие 336 российских спортсменов в 26 видах спорта. Наименьшее представительство у России было на играх в Рио в 2016 году. Тогда на олимпийских соревнованиях выступили 286 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпийские комитеты России и Белоруссии до сих пор не получили официальных приглашений на Олимпиаду.

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