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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Монголия может выступить на ОИ в Париже под нейтральным флагом

Об этом заявил руководитель администрации правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан, сообщает монгольский портал News.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно источнику, руководитель администрации правительства сделал такое заявление на фоне проблем в антидопинговом агентстве Монголии (МОНАДА).

«К сожалению, МОНАДА не выполнило требования международной организации и не выплатило деньги. В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом. Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», — сказал Амарбаясгалан.

Отмечается, что правительство не будет напрямую влиять на внутреннюю деятельность МОНАДА, так как это противоречит правилам Всемирного антидопингового агентства.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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