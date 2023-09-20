Монголия может выступить на ОИ в Париже под нейтральным флагом

Согласно источнику, руководитель администрации правительства сделал такое заявление на фоне проблем в антидопинговом агентстве Монголии (МОНАДА).

«К сожалению, МОНАДА не выполнило требования международной организации и не выплатило деньги. В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом. Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», — сказал Амарбаясгалан.

Отмечается, что правительство не будет напрямую влиять на внутреннюю деятельность МОНАДА, так как это противоречит правилам Всемирного антидопингового агентства.