Монголия может выступить на ОИ в Париже под нейтральным флагом
Об этом заявил руководитель администрации правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан, сообщает монгольский портал News.
Об этом заявил руководитель администрации правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан, сообщает монгольский портал News.
Согласно источнику, руководитель администрации правительства сделал такое заявление на фоне проблем в антидопинговом агентстве Монголии (МОНАДА).
«К сожалению, МОНАДА не выполнило требования международной организации и не выплатило деньги. В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом. Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», — сказал Амарбаясгалан.
Отмечается, что правительство не будет напрямую влиять на внутреннюю деятельность МОНАДА, так как это противоречит правилам Всемирного антидопингового агентства.
Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.