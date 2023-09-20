Нейтральным спортсменам не выплатят призовые за участие в Играх

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт Международный олимпийский комитет. Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется», — приводит ТАСС слова Азата Кадырова.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет заявил, при соблюдении ряда рекомендаций российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования, однако только в нейтральном статусе и только те, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.