Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Галатасарай
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Реал
Унион Б
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Витязь
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Северсталь
11
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Локомотив
02
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ланс
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Интер
Футбол. Кубок России
17:15
Рубин
Ростов
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Зенит
П 2:4
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Б
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Нефтехимик
42
Футбол. Кубок России
15:00
ЦСКА
Сочи
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Локомотив
П 4:2
00
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
16Ничья сборной России с Катаром
17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Нейтральным спортсменам не выплатят призовые за участие в Играх

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров сообщил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийский играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, не получат призовые в России за выступление.

Наверх
Источник: Reuters

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт Международный олимпийский комитет. Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется», — приводит ТАСС слова Азата Кадырова.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет заявил, при соблюдении ряда рекомендаций российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования, однако только в нейтральном статусе и только те, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Исинбаева удалила из соцсетей фото с Путиным
Сайт НХЛ спрогнозировал количество голов Овечкина в новом сезоне
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь