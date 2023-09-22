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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

В WADA наказали 218 российских атлетов на основе данных московской лаборатории

WADA наказало 218 спортсменов из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AFP 2023

Еще 63 спортсменам предъявлены обвинения. Отмечается, что многие дела находятся в стадии активного расследования. 18 мая пресс-служба WADA сообщила о наказании 203 россиян, основываясь на данных LIMS.

LIMS — Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Также в WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу. Об этом объявил в пятницу исполкомом WADA, заседание которого прошло в Шанхае.

«Исполнительный комитет последовал рекомендации независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA», — говорится в заявлении.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года CAS смягчил санкции WADA и сократил их действие до двух лет. Российские спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Действие санкций завершилось в декабре 2022 года. Глава WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA после 17 декабря, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

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