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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

РУСАДА: Для восстановления в правах мы выплатили WADA 273 млн рублей

Гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова прокомментировала претензии к организации со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

22 сентября представители WADA выдвинули новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что агентство не соответствует требованиям восстановления в правах, так как всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

«Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу. Но мы не согласны с этим решением. Что касается выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда: для нас самый долгий и сложный процесс — выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от министерства финансов. Но РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 миллиона в WADA», — заявила ТАСС Вероника Логинова.

Логинова также отметила, что РУСАДА предстоит компенсировать WADA расходы на процесс восстановления. «Но счет мы пока не получили», — добавила глава РУСАДА.

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