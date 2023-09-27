РУСАДА: Для восстановления в правах мы выплатили WADA 273 млн рублей
Гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова прокомментировала претензии к организации со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова прокомментировала претензии к организации со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
22 сентября представители WADA выдвинули новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что агентство не соответствует требованиям восстановления в правах, так как всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.
«Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу. Но мы не согласны с этим решением. Что касается выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда: для нас самый долгий и сложный процесс — выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от министерства финансов. Но РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 миллиона в WADA», — заявила ТАСС Вероника Логинова.
Логинова также отметила, что РУСАДА предстоит компенсировать WADA расходы на процесс восстановления. «Но счет мы пока не получили», — добавила глава РУСАДА.