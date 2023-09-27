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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Минспорт создаст «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства

С 2022 года спортивное гражданство сменили более 100 российских атлетов. Министерство спорта планирует ввести это понятие среди ведущих спортсменов страны, чтобы «их не перетаскивали в другие национальные сборные».

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Источник: Reuters

Минспорт планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских атлетов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов.

«Центр спортивной подготовки сборных команд России ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч То же самое касается тренеров. Кроме того, мы хотим ввести понятие “золотая сотня” для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».

Морозов уточнил, что окончательного решения еще не принято.

«Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас, и делаем для этого все возможное», — приводит ТАСС слова заместителя министра спорта.

6 сентября 2023 года Алексей Морозов заявил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие иностранные сборные.

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