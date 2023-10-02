В МОК ответили на вопрос, смогут ли спортсмены на ОИ-2024 в Париже носить хиджаб
Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Астрид Якобсен ответила на вопросы о запрете носить хиджаб.
Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Астрид Якобсен ответила на вопросы о запрете носить хиджаб.
Участники летних Игр 2024 года в Париже смогут без ограничений носить хиджабы и другие религиозные символы в Олимпийской деревне, в то время как их использование на соревнованиях будет регулироваться международными федерациями.
«От имени МОК и комиссии спортсменов МОК мне очень важно сообщить, что в Олимпийской деревне не будет действовать никаких ограничений на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов. Что касается соревнований, то во время их проведения будут действовать правила, которые применяет конкретная международная федерация», — приводит ТАСС слова Астрид Якобсен.
«Поскольку Игры будут проводиться во Франции, французские спортсмены попадают под действие местных законов, поэтому МОК будет тесно сотрудничать с французскими властями и национальным олимпийским комитетом, чтобы прояснить эту ситуацию. Важно, чтобы на Олимпийских играх правила МОК распространялись на всех», — добавила Якобсен.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что французским спортсменкам, входящим в олимпийскую сборную страны, на Олимпийских играх будет запрещено носить хиджаб.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 16 августа. Пока не принято решение об участие на Играх спортсменов из России и Беларуси. МОК рекомендовал допускать их к международным стартам в нейтральном статусе.