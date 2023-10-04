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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК не допустил россиян к участию в юношеской Олимпиаде-2024

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Советский спорт».

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Источник: AFP 2023

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — сообщили в пресс-службе МОК.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в южнокорейском городе Канвондо. Во вторник, 3 октября, в Афинах был зажжен огонь грядущего турнира.

МОК проводит юношеские Олимпийские игры с 2010 года. Последние зимние юношеские Игры прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне. Тогда российские спортсмены одержали победу в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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