МОК не допустил россиян к участию в юношеской Олимпиаде-2024

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — сообщили в пресс-службе МОК.
Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в южнокорейском городе Канвондо. Во вторник, 3 октября, в Афинах был зажжен огонь грядущего турнира.
МОК проводит юношеские Олимпийские игры с 2010 года. Последние зимние юношеские Игры прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне. Тогда российские спортсмены одержали победу в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.