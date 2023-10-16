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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Зимняя Олимпиада впервые пройдет на территории нескольких стран

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года, которые должны пройти в Италии, перенесет соревнования по бобслею и санному спорту в другую страну. Об этом сообщает издание La Repubblica.

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Источник: AP 2023

Во время 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи глава оргкомитета Игр и президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил, что оргкомитет был вынужден отказаться от строительства центра санных видов спорта в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо.

«Два дня назад правительство Италии сообщило нам, что наилучшим выходом из ситуации будет решение рассмотреть вопрос о переносе соревнований на уже существующий объект. В этой связи оргкомитет должен определиться с объектом за пределами Италии. Мы уже работаем над изучением всех возможных решений», — сказал Малаго.

По информации источника, оргкомитету не удалось найти средства на реконструкцию санно-бобслейной трассы, на которой проходили зимние Олимпийские Игры в 1956 году. На эти цели требовалось около 50−60 млн евро, но правительство Италии отказалось выделять деньги.

Источник: Reuters

Современный вид санно-бобслейной трассы в Кортина-д'Ампеццо, от реконструкции которой решено отказаться

Соответствующие спортивные объекты по близости от Кортины-д'Ампеццо есть в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции. В качестве потенциальных кандидатов рассматриваются две трассы — в австрийском Инсбруке и швейцарском Санкт-Морице. Инсбрук принимал зимние Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах, Санкт-Мориц — в 1928 и 1948 годах. Инсбрук является наиболее приоритетным вариантом, так как расстояние от Кортины-д’Ампеццо до него составляет всего 160 километров.

Таким образом ОИ-2026 станут первыми зимними Играми, которые пройдут на территории сразу нескольких стран. Ранее такое дважды случалось на летних Играх: Амстердам принимал олимпийские соревнования по парусному спорту в рамках Олимпиады-1920, которая проходила в Антверпене, а в Стокгольме проходили конные соревнования в рамках Олимпиады-1956, которые принимал Мельбурн.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля. Городами-хозяйками игр станут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Ожидается, что на Играх будут разыграны 116 комплектов наград, из которых пять — в санном спорте, четыре — в бобслее и три — в скелетоне.

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