Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже

Рабочие требуют от подрядчика, чтобы им выдали на руки рабочие контракты, а также предоставили вид на жительство во Франции. Они организовали забастовку на арене Порт-де-ла-Шапель с лозунгом: «Нет документов, нет Олимпиады». Там во время Олимпиады должны пройти соревнования по бадминтону и художественной гимнастике.

Один из рабочих Симбала Сибебе из Мали сообщил, что красит стены на объектах Игр уже шесть месяцев, зарабатывая 60 евро в день и не имея при этом никаких документов на руках. Строители сообщили, что не покинут арену до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.