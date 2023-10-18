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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Рабочие устроили забастовку на строящемся к Олимпиаде объекте в Париже

Около 120 строителей остановили работу на объектах Олимпиады-2024 в знак протеста. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Источник: МОК

Рабочие требуют от подрядчика, чтобы им выдали на руки рабочие контракты, а также предоставили вид на жительство во Франции. Они организовали забастовку на арене Порт-де-ла-Шапель с лозунгом: «Нет документов, нет Олимпиады». Там во время Олимпиады должны пройти соревнования по бадминтону и художественной гимнастике.

Один из рабочих Симбала Сибебе из Мали сообщил, что красит стены на объектах Игр уже шесть месяцев, зарабатывая 60 евро в день и не имея при этом никаких документов на руках. Строители сообщили, что не покинут арену до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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