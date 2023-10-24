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24 октября, источник: Sportmail.ru

В Париже запретили снимать фильмы в течение трех месяцев из-за ОИ

Национальный центр кино и мультипликации Франции запретил съемки фильмов в 2024 году в районах Парижа, где находятся спортивные объекты летних Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

Полный запрет на съемку стандартных и исторических фильмов, а также боевиков будет действовать с 16 июня по 15 сентября. Исключением станут съемки стандартных фильмов в ограниченном количестве за пределами объектов спортивной инфраструктуры Игр. Как сообщают СМИ, в эти же даты в 2023 году во Париже сняли 33 художественных фильма и 22 телесериала.

В предсоревновательный период, с 16 марта по 15 июня, для стандартных фильмов съемка будет допускаться по разрешению, для экшн-фильмов — запрещена. До 15 марта и после 1 ноября снимать можно будет с учетом бережного отношения к спортивным объектам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

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