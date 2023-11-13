Правительство Швеции поддержало заявку на проведение ОИ-2030

Как сообщает сайт Олимпийского комитета Швеции, правительство страны поддержит заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2030 году.

Соревнования смогут принять Стокгольм, Фалун, Оре, Идре и Эстерсунд. По данным источника, правительство пообещало обеспечить необходимую поддержку и финансовые гарантии для олимпийской заявки Швеции.

«Теперь мы можем продвигаться вперед, выдвигать свою кандидатуру. Как нация мы подготовлены лучше, чем когда-либо прежде», — заявил глава НОК Швеции Ханс фон Утманн.

Также на проведение Игр 2030 года претендуют американский Солт-Лейк-Сити, регионы Франции, а также Швейцария. В октябре власти японского города Саппоро отозвали заявку на проведение Зимней Олимпиады.

Швеция претендовала на проведение зимних Олимпийских Игр 2026 года, но по итогам голосования на сессии МОК в 2019 году право провести Олимпиаду получили итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.