Почти половина парижан недовольны проведением Олимпиады в городе

Как сообщает Reuters, около 44% жителей Парижа высказали негативное мнение о проведении Олимпийских игр в Париже в следующем году.

Главными проблемами, связанными с проведением предстоящей Олимпиады, опрошенные называют вопросы транспорта и безопасности. Больше половины парижан рассматривают вариант покинуть регион на время проведения соревнований.

При этом в 2021 году доля парижан, которые были недовольны проведением Олимпийских игр в Париже, составляла лишь 22%.

В опросе приняли участие 1 207 жителей Парижа и 1 005 жителей других регионов Франции, 65% из которых считают, что провести предстоящие Олимпийские игры в Париже было хорошей идеей.