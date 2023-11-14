Почти половина парижан недовольны проведением Олимпиады в городе
Социологическая компания Odoxa провела опрос общественного мнения о проведении в Париже Олимпийских игр 2024 года.
Социологическая компания Odoxa провела опрос общественного мнения о проведении в Париже Олимпийских игр 2024 года.
Как сообщает Reuters, около 44% жителей Парижа высказали негативное мнение о проведении Олимпийских игр в Париже в следующем году.
Главными проблемами, связанными с проведением предстоящей Олимпиады, опрошенные называют вопросы транспорта и безопасности. Больше половины парижан рассматривают вариант покинуть регион на время проведения соревнований.
При этом в 2021 году доля парижан, которые были недовольны проведением Олимпийских игр в Париже, составляла лишь 22%.
В опросе приняли участие 1 207 жителей Парижа и 1 005 жителей других регионов Франции, 65% из которых считают, что провести предстоящие Олимпийские игры в Париже было хорошей идеей.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о проведении Олимпиады в Париже было принято в 2017 году на сессии МОК в Лиме.