Россиян допустят к Паралимпиаде-2024 без требования осудить СВО

«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», — приводит ТАСС слова Павла Рожкова.

При этом ПКР назвал критерии допуска россиян к Паралимпийским играм несправедливыми.

«Данный регламент является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», — говорится в заявлении на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

В опубликованных недавно правилах МПК отмечается, что России разрешено заявлять на соревнования спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета, а членам исполкома ПКР запрещено присутствовать на Паралимпиаде в любом качестве.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.