ОКР не давал согласия МОК на смену гражданства россиян

Исполком Олимпийского комитета России не давал согласия на смену гражданства трех российских спортсменов, чей переход под юрисдикцию других комитетов одобрил исполком Международного олимпийского комитета, заявил Станислав Поздняков.

«Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии», — сказал глава ОКР.

Смену спортивного гражданства велогонщиков Михаила Яковлева и Валерии Любимовой, а также борца Георгия Тибилова Исполком МОК утвердил 29 ноября. Яковлев получил спортивное гражданство Израиля, Любимова — Франции, а Тибилов — Сербии. Исполком МОК также предоставил спортсменам запрошенное освобождение от трехлетнего периода ожидания по предварительному согласию соответствующих международных федераций и национальных олимпийских комитетов, за исключением ОКР по причине приостановки членства.

«Также как и в случае с временным отстранением ОКР под надуманным предлогом с очередной издевкой над Олимпийской хартией, будем требовать юридически аргументированных разъяснений и защищать свои права в соответствии с установленными процедурами», — добавил Станислав Поздняков.