Президент Латвии высказался о бойкоте из-за допуска россиян на ОИ-2024

8 декабря МОК объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским Играм 2024 года в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности.

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивным сообществом в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и обдумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — приводит LRT слова главы Латвии.