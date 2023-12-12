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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Латвии высказался о бойкоте из-за допуска россиян на ОИ-2024

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на допуск россиян к Олимпиаде-2024.

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Источник: Reuters

8 декабря МОК объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским Играм 2024 года в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности.

Эдгарс Ринкевичс допустил бойкот соревнований со стороны Латвии.

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивным сообществом в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и обдумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — приводит LRT слова главы Латвии.

Ранее о возможном бойкоте объявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

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