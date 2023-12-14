Глава МОК выступил в защиту решения о допуске россиян до Олимпийских игр

8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

«Это один конфликт из 28, происходящих в этом мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — приводит РИА Новости слова Баха.

Также глава МОК высказался о возможном бойкоте Игр, заявив, что несогласным с участием россиян и белорусов странам «разрешено иметь разные политические взгляды».

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО.

8 декабря МОК объявил, что среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским). Позднее релиз организации был обновлен: вместо восьми россиян теперь значатся шесть.